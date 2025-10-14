Le Olimpiadi invernali? Sono il frutto di tre bugie | il libro di Pietrobelli sullo scandalo di Milano Cortina 2026

Un viaggio nella retorica nostalgica dello Spirito Italiano, negli sprechi, gli affari e gli scandali di Milano Cortina 2026, le quarte Olimpiadi italiane. È stato detto che sono “a costo zero”, mentre il contribuente pagherà 5 miliardi di euro per impianti sportivi, strade e ferrovie. È stato detto che saranno i Giochi meno costosi, mentre si spenderanno due miliardi solo per organizzarli, con un bilancio in rosso già ripianato grazie a mezzo miliardo di aiuti pubblici. È stato detto che saranno le Olimpiadi “più sostenibili di sempre”, perché diffuse sul territorio e con la quasi totalità delle opere pronte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le Olimpiadi invernali? Sono il frutto di tre bugie”: il libro di Pietrobelli sullo scandalo di Milano Cortina 2026

Scopri altri approfondimenti

Farmaci e defibrillatori trasportati dai droni: le Olimpiadi invernali sono i Giochi del futuro https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/olimpiadi_invernali_farmaci_defibrillatori_droni-424910724/?ref=twhl… - X Vai su X

Il 16 e il 17 ottobre Patagonia incontrerà le comunità di Milano e Cortina d'Ampezzo per discutere, in vista delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, di sfide ed opportunità che possono essere offerte dalla montagna contemporanea. - facebook.com Vai su Facebook

Per far andare i giocatori di NHL alle Olimpiadi ci sono voluti due anni - Cortina ci saranno i migliori giocatori di hockey al mondo, ed è sempre molto complicato far sì che succeda ... Scrive ilpost.it

Meloniadi 2026: lo sport è contorno di affari e cemento - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Meloniadi 2026: lo sport è contorno di affari e cemento" pubblicato il 14 Ottobre 2025 a firma di Giuseppe Pietrobelli ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi, doppia cerimonia di apertura per i giochi invernali: il braciere arderà in piazza Dibona e sotto l'Arco della Pace - Alle Olimpiadi estive Parigi 2024 l'Italia ebbe due portabandiera: Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Riporta ilgazzettino.it