Le nostre strade si separano qui: addio ufficiale alla Ferrari a fine stagione Tutta la commozione di Hamilton"> L’avventura del supercampione alla Ferrari è stata fin qui molto deludente. Le strade si potrebbero presto separare. L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari è iniziata tra grandi entusiasmi e alte aspettative. Il sette volte campione del mondo, dopo il successo con la Mercedes, è stato accolto come il pilota capace di riportare la Scuderia ai vertici della Formula 1. Le speranze dei tifosi erano altissime, convinti che l’esperienza e il talento del britannico potessero finalmente consentire a Ferrari di tornare a lottare stabilmente per il titolo mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Le nostre strade si separano qui: addio ufficiale alla Ferrari a fine stagione | Tutta la commozione di Hamilton