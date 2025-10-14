Le navi da crociere si avvicinano a Fiumicino Anche un altro ministero ha detto sì al nuovo porto

Romatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della cultura ha espresso parere favorevole alla valutazione d’impatto ambientale richiesta dal comune. La strada che conduce alla realizzazione del porto crocieristico è ora meno impervia.Il progetto al vaglioIl pronunciamento del MIC arriva a due anni di distanza dall’avvio della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La battaglia di Attila contro il porto turistico a Fiumicino - Attila vive da decenni in una palafitta sul mare nel comune di Fiumicino, a trenta chilometri da Roma. Segnala internazionale.it

Nave MSC in avaria al largo di Ponza: «Sistema ripristinato, ora naviga verso Napoli». I passeggeri: «L'abbiamo saputo dal tg» - Si stanno scambiando informazioni, opinioni e commenti sul gruppo Facebook dedicato, i crocieristi a bordo della nave «Msc World Europa» che dall'alba, per un problema di natura elettrica ai motori, è ... Da leggo.it

Nave MSC in avaria al largo di Ponza: «Sistema ripristinato, ora naviga verso Napoli». I passeggeri: «L'abbiamo saputo dal tg» - Avaria alla nave da crociera «Msc World Europa» a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza: il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Navi Crociere Avvicinano Fiumicino