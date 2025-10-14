Le navi da crociere si avvicinano a Fiumicino Anche un altro ministero ha detto sì al nuovo porto

Il ministero della cultura ha espresso parere favorevole alla valutazione d’impatto ambientale richiesta dal comune. La strada che conduce alla realizzazione del porto crocieristico è ora meno impervia.Il progetto al vaglioIl pronunciamento del MIC arriva a due anni di distanza dall’avvio della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

