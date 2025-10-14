Le milanesi all’attacco Thuram inizia la rincorsa E Leao anticipa i compagni
Il buonumore non è andato perduto. La cartina di tornasole dello stato d’animo di Marcus Thuram è il profilo Instagram, su cui ieri mattina il francese ha pubblicato una storia rivolta ai compagni: "Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio", quindi una serie di faccine tristi a corredo. L’attaccante era infatti da solo, ieri nel centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile, in attesa che oggi riprenda a lavorare il resto del gruppo. Chivu rivedrà i giocatori che ha portato a Bengasi per l’amichevole contro l’Atletico Madrid e i primi reduci dagli impegni con le nazionali: Bastoni, Dumfries, De Vrij, Zielinski e Sucic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Lì #Inter: #Thuram tenta il recupero, corsa contro il tempo per #Lautaro L'argentino tornerà il 16 ottobre a #Milano. Domani la ripresa ad Appiano, #PioEsposito e #Bonny scaldano i motori ? @MirabellaIacopo #ASRoma #RomaInter - X Vai su X
GdS - Thuram non sarà disponibile per la sfida contro la Roma. L’obiettivo è averlo di nuovo in campo contro il Napoli: gli ultimi esami sono stati determinanti e lo staff medico vuole evitare rischi, rispettando i tempi di recupero dall’infortunio al bicipite femorale - facebook.com Vai su Facebook
Le milanesi all’attacco. Thuram inizia la rincorsa. E Leao anticipa i compagni - Entrambi i giocatori già da ieri nei centri sportivi in vista del ritorno in campionato. Riporta msn.com