Il buonumore non è andato perduto. La cartina di tornasole dello stato d’animo di Marcus Thuram è il profilo Instagram, su cui ieri mattina il francese ha pubblicato una storia rivolta ai compagni: "Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio", quindi una serie di faccine tristi a corredo. L’attaccante era infatti da solo, ieri nel centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile, in attesa che oggi riprenda a lavorare il resto del gruppo. Chivu rivedrà i giocatori che ha portato a Bengasi per l’amichevole contro l’Atletico Madrid e i primi reduci dagli impegni con le nazionali: Bastoni, Dumfries, De Vrij, Zielinski e Sucic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le milanesi all’attacco. Thuram inizia la rincorsa. E Leao anticipa i compagni