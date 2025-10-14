Le mafie nell’era digitale Focus TikTok rapporto Fondazione Magna Grecia domani all’Onu
(Adnkronos) – Domani, mercoledì 15 ottobre, alle ore 10, nella sede del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, nel corso dell’evento “Organized crime in the social media age”, la Fondazione Magna Grecia presenterà “Le mafie nell’era digitale. Focus TikTok”, una nuova ricerca sviluppata con l’obiettivo di analizzare le strategie comunicative delle mafie sui social media . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
