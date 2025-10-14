Le isole minori al centro di una nuova economia a Lipari presentato il progetto green

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi lo scorso 12 ottobre gli Stati Generali delle Isole Minori, svoltisi a Lipari dal 10 al 12 ottobre. Il Convegno ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali, esperti e comunità, uniti dalla volontà di costruire un futuro più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

isole minori centro nuovaIsole minori, nuove risorse e interventi per superare le criticità - LIPARI (ITALPRESS) – Nuove risorse e interventi concreti per superare le criticità affinchè le isole minori siano luoghi da vivere tutto l’anno. Segnala msn.com

isole minori centro nuovaIsole minori, a Lipari gli Stati generali. Focus sulle criticità - LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – Dal 10 al 12 ottobre l'isola di Lipari è stata protagonista degli "Stati Generali delle isole minori ... Da stream24.ilsole24ore.com

«L’idrogeno, nuova fonte alternativa per le isole minori». Dal Pnrr 200 milioni - Transizione energetica e isole minori: pensiamo davvero possa interessare solo 200 mila persone in Italia, ovvero la popolazione delle piccole realtà insulari? Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Isole Minori Centro Nuova