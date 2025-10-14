Le imprese stanno con de Pascale | Sì agli indennizzi per i balneari

Bologna, 14 ottobre 2025 – I presidenti di Confcommercio e Confesercenti Emilia-Romagna, Enrico Postacchini e Dario Domenichini, esprimono soddisfazione per l’impegno delle istituzioni sul riconoscimento degli indennizzi ai balneari. La posizione arriva dopo l’incontro organizzato dai sindacati Sib e Fiba con il ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, la scorsa settimana al TTG di Rimini. “Il riconoscimento del valore economico dell’impresa con adeguati indennizzi non sarebbe un premio alla carriera o un regalo improprio, ma il giusto riconoscimento per anni di sacrifici”, affermano i due presidenti in una nota congiunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

