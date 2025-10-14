Le immagini inedite della rissa tra Jonas Pepe e Omer Elomari al GF | Abbiamo fatto un casino che vergogna

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 13 ottobre, Jonas Pepe e Omer Elomari sono stati messi di fronte alle immagini della loro rissa sfiorata di qualche giorno fa all'interno della Casa. Il confronto tra i due e le scuse al pubblico: "Abbiamo fatto un casino, che vergogna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Immagini inedite da #DraculaALoveTale di #LucBesson, un'intensa rilettura del mito del vampiro più celebre di sempre, interpretato da Caleb Landry Jones, con Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis. #Dracula - L’amore perduto sarà al cinema dal 29 - facebook.com Vai su Facebook

Immagini inedite dal dietro le quinte della mostra “Jeff Wall. Photographs” ?Non perdere l'apertura in anteprima gratuita l’8 ottobre dalle 19:30 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00). Gallerie d’Italia – Torino - X Vai su X

Le immagini inedite della rissa tra Jonas Pepe e Omer Elomari al GF: “Abbiamo fatto un casino, che vergogna” - Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 13 ottobre, Jonas Pepe e Omer Elomari sono stati messi di fronte alle immagini della loro rissa sfiorata di ... Segnala fanpage.it

Mattino 5, immagini inedite sulla rissa al GF: Jonas provoca Omer (Video) - Nella puntata di oggi 13 ottobre, Mattino 5 ha mostrato le immagini inedite della rissa tra Jonas e Omer. Secondo it.blastingnews.com

Grande Fratello, ecco le immagini inedite della rissa sfiorata tra Omer e Jonas (Video) - Grande Fratello, ecco le immagini inedite della rissa sfiorata tra Omer e Jonas (Video). Secondo isaechia.it