Le immagini inedite della rissa tra Jonas Pepe e Omer Elomari al GF | Abbiamo fatto un casino che vergogna

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 13 ottobre, Jonas Pepe e Omer Elomari sono stati messi di fronte alle immagini della loro rissa sfiorata di qualche giorno fa all'interno della Casa. Il confronto tra i due e le scuse al pubblico: "Abbiamo fatto un casino, che vergogna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

