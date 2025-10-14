Le immagini del casolare esploso a Castel D' Azzano Verona | in pochi attimi si è sbriciolato tutto
Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata nella notte tra il 13 e il 14 ottobre in un casolare di Castel D'Azzano, comune di circa dodicimila abitanti in provincia di Verona. Le vittime sono il luogotenente. 🔗 Leggi su Today.it
