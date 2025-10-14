Le immagini alterate dall’IA di Tyler Robinson l’assassino di Charlie Kirk
L’assassinio di Charlie Kirk, avvenuto il 10 settembre 2025 durante un evento pubblico alla Utah Valley University, ha scatenato un’ondata di fake news che non accenna a scemare. Tra le più virali, quelle sul colpevole. Le immagini diffuse dall’FBI dopo l’accaduto erano parecchio sgranate, il che ha portato numerosi utenti a migliorarle con l’intelligenza artificiale. Questa operazione ne ha alterato i tratti, generando confusione e sospetti infondati sull’identità del responsabile. Per chi va di fretta. Le foto circolate sui social che mostrano un volto nitido del sospetto non sono autentiche ma modificate con l’Ia. 🔗 Leggi su Open.online