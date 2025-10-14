Le giornate gridelliane

Nell’ambito del Meeting autunnale delle Sergio Gridelli 2025, compianto sindaco di Savignano dal 1994 al 2004, lunedì 20 ottobre due iniziative dedicate al tema ’Oltre il clic: consapevolezza e sicurezza nella cittadinanza’. Una giornata per conoscere, riflettere e comprendere come usare il digitale senza farsi usare. Alla mattina dalle 8.30 alle 13, il formatore Mauro Ozenda incontrerà circa 200 studenti dell’istituto Marie Curie per un intervento dal titolo ’Cyberlife: la vita oltre il like. Come usare il digitale senza farsi usare’ e li guiderà in un percorso di educazione alla cittadinanza digitale, affrontando temi come sicurezza online, privacy, fake news e cyberbullismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le giornate gridelliane

Contenuti che potrebbero interessarti

'Giornate gridelliane', Ozenda e Carabelli: due eventi per riflettere sull'uso consapevole del digitale #Cesena - facebook.com Vai su Facebook

Le giornate gridelliane - Nell’ambito del Meeting autunnale delle Sergio Gridelli 2025, compianto sindaco di Savignano dal 1994 al 2004, lunedì 20 ottobre ... Come scrive msn.com

Tornano le Giornate FAI d’autunno l’11 e 12 ottobre: i luoghi più belli da visitare e come partecipare - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 tornano le Giornate FAI d'autunno per la quattordicesima edizione con oltre 700 aperture in tutta Italia. Segnala fanpage.it

Giornate Fai d'Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre: oltre 700 luoghi aperti, l'elenco per regione - Le Giornate Faid'Autunno 2025, si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città italiane, offrendo l'opportunità di visitare oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Scrive quotidiano.net