Le formazioni rivelate mentre i Tre Leoni cercano di prenotare un posto per la Coppa del Mondo 2026

2025-10-14 19:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: All’Inghilterra manca solo una vittoria per confermare il proprio posto ai Mondiali del 2026. La squadra di Thomas Tuchel si recherà in Lettonia questa sera sapendo che una vittoria sarà sufficiente per garantire la sua presenza negli Stati Uniti, Canada e Messico la prossima estate dopo la sconfitta della Serbia nel fine settimana. I Tre Leoni hanno ancora un lavoro da fare, però, e non daranno nulla per scontato mentre cercano di superare il traguardo. E dopo una prestazione imponente e la vittoria sul Galles qualche giorno fa, non c’è motivo di credere che ci saranno errori durante i loro viaggi questa settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com