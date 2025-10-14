Le donne si ammalano di più Laboratorio della rete Ewmd sui disturbi psico-somatici
Patologie autoimmuni e disturbi legati allo stress: fibromialgia, tiroiditi, dolori cronici, colon irritabile, dolore pelvico, cefalee, ansia. Sono le malattie di cui le donne soffrono di più, anche le più giovani. Ma perché le donne si ammalano di più? E come possono le nuove tecnologie aprire vie inattese di guarigione? E’ per rispondere a queste domande che Ewmd La Spezia, il network delle donne delle professioni presieduto da Marina Magnani, ha messo in campo un ’laboratorio esperienziale’ in programma domani alle 17,30 alla mediateca Sergio Fregoso di via Firenze. A condurre i giochi la dottoressa Laura Gadducci che aiuterà le partecipanti a conoscersi e a prendersi cura di se stesse in modo consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ottobre mese rosa per prevenire il tumore al seno. In Trentino ogni anno si ammalano 600 donne. Con la Lilt visite gratuite per chi è fuori dagli screening pubblici. L'associazione Lotus finanzia una onconutrizionista - X Vai su X
#GiornataMondialeTumoriGinecologici Circa 4 milioni di donne in tutto il mondo ogni anno si ammalano di una patologia maligna ginecologica. Una condizione molto diffusa seppur se ne parli ancora troppo poco. La prevenzione e la diagnosi precoce sono g - facebook.com Vai su Facebook
Le donne si ammalano di più. Laboratorio della rete Ewmd sui disturbi psico-somatici - Ospite dell’evento, gratuito e aperto a tutti, la bioterapista e ricercatrice spezzina Gadducci. Riporta msn.com
Donne in attivo: webinar e laboratori per l’educazione finanziaria femminile - Favorire l’educazione finanziaria al femminile attraverso un percorso formativo agile, interattivo e gratuito: con questo obiettivo prende il via la nuova edizione del progetto “Donne in attivo – la ... Come scrive pmi.it
Laboratorio Tantemani, un aiuto alle donne fragili - Si potrà partecipare fino al 18 dicembre alla raccolta fondi attiva sul portale Kendoo che ha l’obiettivo di sostenere il laboratorio D|Tantemani della cooperativa Patronato San Vincenzo, rivolto a ... ecodibergamo.it scrive