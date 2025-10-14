Le donne si ammalano di più Laboratorio della rete Ewmd sui disturbi psico-somatici

Patologie autoimmuni e disturbi legati allo stress: fibromialgia, tiroiditi, dolori cronici, colon irritabile, dolore pelvico, cefalee, ansia. Sono le malattie di cui le donne soffrono di più, anche le più giovani. Ma perché le donne si ammalano di più? E come possono le nuove tecnologie aprire vie inattese di guarigione? E’ per rispondere a queste domande che Ewmd La Spezia, il network delle donne delle professioni presieduto da Marina Magnani, ha messo in campo un ’laboratorio esperienziale’ in programma domani alle 17,30 alla mediateca Sergio Fregoso di via Firenze. A condurre i giochi la dottoressa Laura Gadducci che aiuterà le partecipanti a conoscersi e a prendersi cura di se stesse in modo consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

