Si scrive "impianto di valorizzazione energetica" o "impianto unico di incenerimento con recupero energetico". Si legge termovalorizzatore. Nel piano regionale di gestione dei rifiuti – licenziato dalla prima giunta Acquaroli dopo una gestazione di quattro anni e a dieci dal precedente – la sterzata impressa dalla Regione è (quasi) tutta alla voce "nuova impiantistica di chiusura del ciclo", dove "la tecnologia di valorizzazione energetica" non solo è indicata come "previsione", ma addirittura assunta con i crismi di "orientamento strategico". E così sia, timbrato e bollinato. Era l’ottobre del 2024, ma il piano non è ancora arrivato in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le discariche all’ultimo miglio, il nodo del termovalorizzatore