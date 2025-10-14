Le discariche all’ultimo miglio il nodo del termovalorizzatore

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si scrive "impianto di valorizzazione energetica" o "impianto unico di incenerimento con recupero energetico". Si legge termovalorizzatore. Nel piano regionale di gestione dei rifiuti – licenziato dalla prima giunta Acquaroli dopo una gestazione di quattro anni e a dieci dal precedente – la sterzata impressa dalla Regione è (quasi) tutta alla voce "nuova impiantistica di chiusura del ciclo", dove "la tecnologia di valorizzazione energetica" non solo è indicata come "previsione", ma addirittura assunta con i crismi di "orientamento strategico". E così sia, timbrato e bollinato. Era l’ottobre del 2024, ma il piano non è ancora arrivato in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le discariche all8217ultimo miglio il nodo del termovalorizzatore

© Ilrestodelcarlino.it - Le discariche all’ultimo miglio, il nodo del termovalorizzatore

Approfondisci con queste news

Piano regionale dei rifiuti: "Obiettivo stop alle discariche". Il nodo del termovalorizzatore - Ma difficilmente il documento sarà approvato in Consiglio prima della fine della legislatura. Segnala ilrestodelcarlino.it

I nodi dell’ex discarica di Rio Eremo nell’interpellanza di Cambiamo - Sul tavolo del prossimo consiglio comunale, in programma oggi, torna infatti il nodo della bonifica del sito, chiuso da ben 34 anni, che ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Discariche All8217ultimo Miglio Nodo