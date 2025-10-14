Le crociere trainano il business del mare stanziati oltre 500 milioni per i porti della Sicilia

Il 2025 si chiuderà con numeri da record per la crocieristica in Sicilia: un nuovo studio di Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica, stima entro fine anno oltre 2 milioni di passeggeri movimentati (la somma di transiti, imbarchi e sbarchi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

