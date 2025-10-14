Le città della truffa del Myanmar prosperano malgrado la repressione

Myawaddy (Myanmar), 14 ott. (askanews) - Le "Scam Cities", vere e proprie "città delle truffe" online dove migliaia di persone vengono sfruttate e costrette a lavorare in attività criminali, sono una realtà in vertiginosa crescita. Si trovano in Myanmar (Birmania) al confine con Thailandia e Laos. In queste aree, stanno sorgendo nuovi edifici all'interno di complessi pesantemente sorvegliati dalle reti criminali internazionali spesso legate alla mafia cinese. In questi capannoni ripresi da PLANET LABS PBC si organizzano truffe digitali su larga scala che avrebbero già rubato oltre 75 miliardi di dollari dal 2020 ad oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le città della truffa del Myanmar prosperano malgrado la repressione

