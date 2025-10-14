Le Battaglie d’Occidente nei quadri di Stefano Chiodaroli

Scoprire l’altra faccia di un comico, scoprire quella più nascosta, più intima, che si rivela attraverso la pittura. E Stefano Chiodaroli (foto), volto noto della tv e del teatro, tra i personaggi di successo il famoso Panettiere di Zelig, si svela pittore con una serie di opere nella mostra " Battaglie d’Occidente " inaugurata sabato a Busto Arsizio allo Spazio Arte Carlo Farioli, che ancora una volta, grazie a Betty Farioli, cuore e anima della galleria dedicata al padre, l’indimenticato cantore di Busto con i pennelli, propone un’iniziativa di valore nella sua originalità. Chiodaroli racconta conflitti interiori e tensioni personali trasformati in immagini potenti e leggere allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le “Battaglie d’Occidente“ nei quadri di Stefano Chiodaroli

