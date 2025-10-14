Le 3 prossime criptovalute destinate a entrare nella top 10 mondiale secondo gli analisti
Con l’arrivo di Uptober, Snorter, Pendle e Sei emergono tra le tre criptovalute più promettenti del momento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Asset digitali boom in Borsa. Da Gemini alle prossime Ipo crypto • Gemini Space Station, la società di criptovalute fondata da Cameron e Tyler Winklevoss, ha fissato il prezzo dell’Ipo a 28 dollari per azione, un valore superiore al range previsto, comp… - X Vai su X
Ardoino di Tether pronto a entrare nel CdA Juve: quanto incide e come può portare più soldi L'amministratore delegato della azienda leader nel settore delle criptovalute, che possiede più del 10%, potrebbe presto contare di più all'interno del club: il suo piano - facebook.com Vai su Facebook