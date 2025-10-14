Lazio Tidei | Dalla Regione un attacco ideologico ai consultori e ai diritti delle donne
Roma, 14 ottobre 2025 – "La proposta di legge della Giunta Rocca sulla famiglia e la natalità non è un vero sostegno ai nuclei familiari, ma un provvedimento ideologico che mette in discussione diritti fondamentali. Dietro l'obiettivo dichiarato di aumentare le nascite, si nasconde una visione confessionale e anti-scelta che limita l'autodeterminazione delle donn e", dichiara in una nota la capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei. "Il testo introduce espressioni in contrasto con la legge 194, come la 'salvaguardia del nascituro dal concepimento', che mette a rischio il diritto all'aborto libero e sicuro.
