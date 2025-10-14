Lazio Sarri nei guai | lesione femorale per Castellanos starà fuori fino a dicembre

14 ott 2025

Lesione di secondo grado per l'argentino che rimarrà in infermeria per un mese e mezzo. Tra i biancocelesti out anche Rovella e Zaccagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

