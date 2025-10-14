Lazio Juve confermata questa pesante assenza per Sarri! Un big salterà la super sfida dell’Olimpico è ufficiale l’esito degli esami

Lazio Juve, è stata confermata questa pesante assenza per Sarri! Un big out per la super sfida dell’Olimpico, ecco l’esito degli esami. Piove sul bagnato in casa Lazio. L’emergenza infortuni non dà tregua e, dopo Zaccagni e Rovella, si ferma anche Taty Castellanos. L’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante argentino è una sentenza durissima: lesione di secondo grado al retto femorale e uno stop di almeno un mese e mezzo, che gli farà saltare anche la super sfida contro la Juve. QUI: Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio» La diagnosi: lesione di secondo grado, stop di 45-60 giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

