L'avvocato Lovati | Dispiaciuto per la scelta di Sempio vuole cambiare linea difensiva Non c'entra Corona
Massimo Lovati commenta la decisione di Andrea Sempio di revocargli l'incarico di suo difensore nell'ambito delle indagini sul delitto di Garlasco: "Le motivazioni non sono per Corona o per quello che ho detto, ma per le linee difensive che non gli piacciono più, che vuole mutare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
