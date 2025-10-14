L'avvocato Lovati | Dispiaciuto per la scelta di Sempio vuole cambiare linea difensiva Non c'entra Corona

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati commenta la decisione di Andrea Sempio di revocargli l'incarico di suo difensore nell'ambito delle indagini sul delitto di Garlasco: "Le motivazioni non sono per Corona o per quello che ho detto, ma per le linee difensive che non gli piacciono più, che vuole mutare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

