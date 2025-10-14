Lavoro il Comune apre una selezione per assumere esperti in progettazione tecnica e attuazione policy

Il Comune di Cesena assume. È stata aperta una selezione pubblica per l’aggiornamento dell’elenco di idonei all’assunzione, a tempo indeterminato e determinato, in qualità di esperto in progettazione tecnica e di attuazione policy, nell’area dei funzionari ed elevata qualificazione.L’elenco degli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

