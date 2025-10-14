Lavori sulla statale 18 Tirrena Inferiore | chiuso per 10 giorni il tratto tra Sapri e Maratea

Da oggi e fino al 24 ottobre, viene chiuso un tratto della Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”: esattamente tra il km 219 ed il km 219,500, tra Sapri e Maratea, ad esclusione di sabato e domenica. L’interdizione al transito è necessaria per consentire le attività di disgaggio del materiale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

