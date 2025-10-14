Lavori sulla complanare sud di Bari | chiusure notturne tra zona industriale e tangenziale

Due notti di chiusure programmate sulla D94 Complanare Sud di Bari, nel tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione della Tangenziale.I provvedimenti, in vigore nelle notti di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, dalle 22:00 alle 6:00, sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

