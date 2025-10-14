Lavori | prosegue senza ritardi l' intervento sulla Sp3 Bientinese

Pisatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono a pieno ritmo i lavori alla Sp3 Bientinese a cura della Provincia di Pisa. “Nei giorni scorsi gli interventi sono proseguiti come da cronoprogramma, con lavorazioni che hanno riguardato la soletta del ponte e la collocazione dei micropali” spiega il presidente Massimiliano Angori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lavori prosegue senza ritardiBari, lavori al Parco della Giustizia. Leccese: «Nessun ritardo o rinvio, cantiere a novembre» - I ricorsi non bloccheranno il cronoprogramma relativo alla realizzazione del Parco della Giustizia. Segnala quotidianodipuglia.it

Strada 435. Ancora lavori ma senza ritardi - A dare un aggiornamento sullo stato dell’intervento, il sindaco Daniele Bettarini sui propri canali social: "Giovedì 22 maggio (tempo permettendo) sarà completata ... Da lanazione.it

Pnrr Sanità, pochi soldi spesi e i lavori accumulano ritardi. Allarme sindacati: «Distanza proibitiva dal traguardo per 10 Case di comunità» - La deadline di fine lavori fissata dalla serrata road map del Pnrr si staglia all’orizzonte: giugno 2026. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Prosegue Senza Ritardi