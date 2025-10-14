Lavori | prosegue senza ritardi l' intervento sulla Sp3 Bientinese
Proseguono a pieno ritmo i lavori alla Sp3 Bientinese a cura della Provincia di Pisa. “Nei giorni scorsi gli interventi sono proseguiti come da cronoprogramma, con lavorazioni che hanno riguardato la soletta del ponte e la collocazione dei micropali” spiega il presidente Massimiliano Angori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
