Lavori per la fibra a Pisa | divieti di sosta in diverse strade fino a fine ottobre

Il Comune di Pisa ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla sosta e alla circolazione in alcune strade e lungarni della città, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori da parte di Fibercop. Gli interventi consisteranno nell’apertura di tombini e nella sostituzione di cavi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

