Lavori notturni in autostrada chiuso il tratto da Chieti a Ortona per due notti | tutti i dettagli

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autostrada chiusa fra i caselli di Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni, nella notte. La chiusura sul tratto dell'A14 è necessaria a effettuare i lavori del piano di interventi per il potenziamento degli impianti della galleria Vaccari.Il tratto in questione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

