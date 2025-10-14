Lavori in Vicolo delle Galesse | scatta la sospensione idrica la mappa dei disagi
Rubinetti a secco, la mattina del 17 ottobre, in diverse strade di Salerno. Al fine di eseguire un intervento di manutenzione in Vicolo delle Galesse altezza civico 27, verrà sospesa l'erogazione idrica presso:Gradoni Madonna della Lama; Vicolo Duca Ruggiero; via Porta Rateprandi; Vicolo delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
