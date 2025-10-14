Lavori in tangenziale e autostrade a Milano | le chiusure in programma nei prossimi giorni

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho. Chiusura sulla Tangenziale NordIn alternativa, dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Lavori sulla Tangenziale Ovest di Siena fino a venerdì 17 ottobre: rampa di ingresso verso Firenze chiusa e traffico regolato a doppio senso in corrispondenza dello svincolo di Siena Ovest - facebook.com Vai su Facebook

Lavori sulla #Tangenziale: fino al 7/12 si ferma la rete tram. I tram 2, 3, 5, 8, 14 e 19 saranno sostituiti da bus. L'utilizzo dei bus sostitutivi sarà completamente gratuito. Info su ? https://bit.ly/4nJc6MQ #RSM #Roma #PrimoPiano #TP - X Vai su X

Lavori in tangenziale e autostrade a Milano: le chiusure in programma nei prossimi giorni - Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compre ... Riporta milanotoday.it

Lavori in autostrada: ecco quali svincoli chiudono (e quando) - Autostrade per l’Italia, in alternativa, consiglia di uscire ad Agrate, percorrere la SP121 verso Carugate e la SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 allo svincolo di Carugate. Scrive milanotoday.it

Lavori in A1, chiuso il tratto fra Terre di Canossa-Campegine e Parma verso Milano: traffico deviato sulla via Emilia - Fino alle 5 del mattino di martedì 30 settembre, in A1 è chiuso il tratto fra Terre di Canossa- gazzettadiparma.it scrive