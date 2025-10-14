Lavori finiti ma aule ancora chiuse Dopo le proteste al Bernocchi il caso arriva in Città metropolitana
Dopo le proteste degli studenti la scorsa settimana, arriva ora un’interrogazione al sindaco metropolitano Giuseppe Sala, per comprendere la situazione delle nuove aule dell’istituto Bernocchi di Legnano: a chiedere di spiegare perché i nuovi spazi non vengano utilizzati è Christian Colombo, consigliere metropolitano della Lega. "Nonostante i lavori sembrino terminati – spiega – le nuove aule restano chiuse. Una situazione paradossale e intollerabile, che costringe gli studenti a vivere in condizioni di sovraffollamento mentre spazi rinnovati e pronti all’uso rimangono vuoti. Città Metropolitana ha il dovere di fornire risposte immediate". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
