Lavori al via alla Croce di Casalecchio | ecco come cambierà l' area

Bolognatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partiranno lunedì 20 ottobre i lavori del progetto "Vivere infrastrutture verdi di qualità alla Croce", un’operazione di rigenerazione urbana che trasformerà la zona del Parco della Croce (ex Galoppatoio) e le aree limitrofe in uno spazio più verde, accessibile e sostenibile.In vista dell’avvio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

