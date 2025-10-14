Lavori al via alla Croce di Casalecchio | ecco come cambierà l' area

Partiranno lunedì 20 ottobre i lavori del progetto "Vivere infrastrutture verdi di qualità alla Croce", un'operazione di rigenerazione urbana che trasformerà la zona del Parco della Croce (ex Galoppatoio) e le aree limitrofe in uno spazio più verde, accessibile e sostenibile.In vista dell'avvio.

Importanti lavori di riqualificazione stanno per partire alla Croce, grazie all'aggiudicazione di un importante bando per le infrastrutture verdi. Vi invitiamo sabato 18 ottobre alle 10.30 presso la Casa per la Pace per illustrare i lavori e rispondere alle vostre do

Messina, lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale nelle vie La Farina e Croce Rossa: come cambia la viabilità - Per consentire i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale in tratti delle vie La Farina e Croce Rossa, sono previsti provvedimenti viabili.

Bicipolitana, i lavori vanno avanti Realizzate le corsie in zona Croce - Iniziati, a Casalecchio, lungo via Porrettana in zona Croce (dal confine con Bologna fino all'altezza di via Canonica, compresi alcuni tratti interni) i lavori di realizzazione delle corsie ciclabili ...