Lavori al Parco Sant’Agostino | chiude una porzione del Baluardo fino a gennaio 2026
Bergamo. A partire da martedì 14 ottobre e fino al 19 gennaio 2026 sarà chiuso al pubblico anche la porzione del Parco Sant’Agostino denominata Baluardo Sant’Agostino, per consentire il proseguimento del cantiere di riqualificazione e messa in sicurezza già in corso nel Baluardo del Pallone. Al termine di questa ultima fase di interventi, il Parco riaprirà completamente rinnovato, restituendo alla città uno spazio verde più bello, sicuro e funzionale. Ultimata la nuova area giochi la scorsa primavera, i lavori hanno subito un ritardo rispetto alle previsioni iniziali per una revisione del progetto a seguito dei danni causati dall’alluvione del 2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
