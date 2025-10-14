Lavoratore in nero ferito e abbandonato in piazza a Torino dopo un viaggio in Maserati | il titolare lo risarcisce

Per più di tre anni non avevano voluto risarcire quell’operaio che facevano lavorare in nero e sarebbe stato abbandonato in piazza Bengasi, a Torino, dopo essersi ferito irrigando un campo di basilico. Ora che sono stati citati a giudizio, padre e figlio vertici dell’azienda agricola Ponzio di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

