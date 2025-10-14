L’auto elettrica prende fuoco gli sportelli si bloccano | tragedia spaventosa muore giovanissimo

Tragedia in Cina: un uomo di 31 anni è morto carbonizzato all’interno della sua auto elettrica, una Xiaomi SU7 Ultra, dopo un grave incidente stradale. Il veicolo ha preso fuoco pochi istanti dopo lo schianto contro uno spartitraffico, finendo nella corsia opposta. La vittima si chiamava Deng e secondo quanto riportato dal portale The Paper, potrebbe essere stato alla guida in stato di ebbrezza. Le prime immagini del rogo sono terribili: l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme nel giro di pochi secondi. Il fuoco ha impedito ogni tentativo di salvataggio. Diversi passanti si sono fermati per cercare di soccorrere l’uomo intrappolato, provando a rompere i finestrini con pugni e calci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

