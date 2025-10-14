L' auto è aperta e con il secondo mazzo dentro ladro entra nell' abitacolo e tenta la fuga Arrestato
ANCONA - Un 50enne italiano è stato arrestato nella giornata di ieri dalla Polizia dopo aver rubato un’auto in via Scrima e aver tentato un altro colpo qualche ora prima. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato a bordo del veicolo appena sottratto.Il fattoPoco dopo mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Stiamo assumendo! Siamo alla ricerca di un giovane appassionato di auto da inserire nel nostro team. Posizione aperta: Preparatore autovetture nuove e usate, addetto alla logistica e montatore di antifurti e accessori auto. Cosa chiediamo: • Passione pe - facebook.com Vai su Facebook
Aperta un’indagine su #Tesla: le #auto con guida autonoma avrebbero commesso infrazioni Vai su X
Rc Auto, continuano rincari: nel secondo trimestre sale a 415 euro, +3,7%. I dati - Dal rapporto dell'autorità di vigilanza, quindi, emerge come i prezzi dell’Rc Auto siano ancora in aumento, anche se con un tasso di crescita minore. Segnala tg24.sky.it
Auto Europa, immatricolazioni in rialzo per secondo mese di fila in agosto - Acea - Le immatricolazioni di nuove auto in Europa ad agosto sono cresciute per il secondo mese di fila, secondo i dati elaborati da Acea. Si legge su msn.com