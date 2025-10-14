Lautaro Martinez la rovesciata da urlo sui social mostrata dal Club infiamma i tifosi – FOTO

Inter News 24 Lautaro Martinez, la rovesciata del capitano contro la Cremonese carica i nerazzurri: le immagini del centravanti argentino. L’Inter celebra sui social una delle giocate più spettacolari della stagione: la rovesciata di Lautaro Martinez contro la Cremonese. Il centravanti argentino, protagonista assoluto del match con un gol da acrobata, ha regalato ai tifosi nerazzurri un momento di pura magia che verrà ricordato a lungo. Giochi di acrobazie?? pic.twitter.comxHmacoQdcb — Inter?? (@Inter) October 14, 2025 L’immagine pubblicata sul profilo ufficiale del club mostra Lautaro nel momento esatto in cui colpisce il pallone in rovesciata, sottolineando la tecnica e il talento del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, la rovesciata da urlo sui social mostrata dal Club infiamma i tifosi – FOTO

