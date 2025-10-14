Lautaro Inter il rientro tardivo dall’Argentina non spaventa Chivu | cosa filtra verso la Roma

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Con Marcus Thuram ai box, tutte le attenzioni sono rivolte su Lautaro Martinez, che sarà il perno dell’attacco dell’ Inter nella sfida contro la Roma. Nonostante rientri a Appiano Gentile soltanto giovedì dall’ Argentina, il capitano nerazzurro dovrebbe essere in campo dal primo minuto all’Olimpico, come confermato da La Gazzetta dello Sport. Lautaro è chiamato a guidare la squadra in un match fondamentale per la corsa Scudetto. La sua esperienza, il suo fiuto del gol e la leadership in campo saranno cruciali per affrontare una Roma che non lascia nulla di intentato nelle gare casalinghe. 🔗 Leggi su Internews24.com

