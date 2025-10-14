Lautaro Inter il rientro tardivo dall’Argentina non spaventa Chivu | cosa filtra verso la Roma
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Con Marcus Thuram ai box, tutte le attenzioni sono rivolte su Lautaro Martinez, che sarà il perno dell’attacco dell’ Inter nella sfida contro la Roma. Nonostante rientri a Appiano Gentile soltanto giovedì dall’ Argentina, il capitano nerazzurro dovrebbe essere in campo dal primo minuto all’Olimpico, come confermato da La Gazzetta dello Sport. Lautaro è chiamato a guidare la squadra in un match fondamentale per la corsa Scudetto. La sua esperienza, il suo fiuto del gol e la leadership in campo saranno cruciali per affrontare una Roma che non lascia nulla di intentato nelle gare casalinghe. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Duracell Lautaro: dall’Argentina all’Olimpico in tempo da record. E c’è un precedente che fa ben sperare i tifosi dell’Inter ? All’interno della clessidra del tempo nerazzurro, dalla prossima settimana ogni chicco di sabbia rischia di diventare sempre più pes - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, #Chivu trema: #Lautaro spremuto, #Bisseck sul piede di guerra, spauracchio #Roma - X Vai su X
Inter, slitta il rientro di Lautaro: la gestione dell'attacco verso la Roma. Pio Esposito e Bonny dal 1'? - Rinviata di un giorno la partita tra Argentina e Porto Rico, il capitano nerazzurro rientrerà più tardi del previsto ... Lo riporta calciomercato.com
Inter, slitta il rientro di Lautaro: Pio Esposito-Bonny dal 1' a Roma? Thuram… - Porto Rico slitta: il Toro torna in ritardo, Thuram verso l'assenza. Lo riporta msn.com
Inter, emergenza attacco a Roma: slitta il ritorno di Lautaro dall’Argentina e Thuram infortunato, Bonny e Pio Esposito verso la titolarità - Con il Toro atteso all’ultimo e il francese ai box, Chivu pensa a una coppia d’attacco inedita per la sfida dell’Olimpico dopo la sosta. Si legge su msn.com