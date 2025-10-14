L' attrice tornerà nelle sale italiane il 16 ottobre con After the Hunt di Luca Guadagnino E sarà presto sul set di Ocean' s 14 quarto capitolo della saga con l' amico George Clooney
I cona senza tempo del cinema e simbolo delle rom-com Anni 90, Julia Roberts è certamente una delle attrici più popolari d’America, e non solo, grazie al successo di tantissimi film. Nata in Georgia nel 1967, ha saputo costruire una carriera luminosa, diventando emblema di carisma, romanticismo e sincerità. In “After the Hunt”, Julia Roberts sfida sé stessa con un ruolo radicale X Dalla prostituta Vivian in Pretty Woman, il ruolo che l’ha resa celebre, ai personaggi più complessi come nell’ultimissimo After the Hunt di Luca Guadagnino, Julia Roberts ha saputo muoversi con disinvoltura tra leggerezza romantica e intensità drammatica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
