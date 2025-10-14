U na donna libera, dentro e fuori dal set. Diane Keaton, scomparsa l’11 ottobre a 79 anni, è stata molto più di un’attrice: un’icona di libertà e anticonformismo, capace di riscrivere le regole di Hollywood con il suo fascino androgino, la sua ironia e il suo carisma. Allergica ai diktat estetici e sociali dell’industria cinematografica, ha incarnato un’idea di bellezza indipendente, unica, autentica. L’amore è stato il filo rosso della sua carriera: da Io e Annie di Woody Allen a Ruth & Alex, l’attrice ha sempre interpretato donne forti, curiose, appassionate, amanti della vita prima ancora che di un uomo, ma sempre innamorate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice, scomparsa a 79 anni, non si è mai sposata: «Da ragazza ho sempre pensato: “No, non voglio essere una moglie”». L’unica eccezione? Al Pacino