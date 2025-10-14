L’attrice scomparsa a 79 anni non si è mai sposata | Da ragazza ho sempre pensato | No non voglio essere una moglie L’unica eccezione? Al Pacino
U na donna libera, dentro e fuori dal set. Diane Keaton, scomparsa l’11 ottobre a 79 anni, è stata molto più di un’attrice: un’icona di libertà e anticonformismo, capace di riscrivere le regole di Hollywood con il suo fascino androgino, la sua ironia e il suo carisma. Allergica ai diktat estetici e sociali dell’industria cinematografica, ha incarnato un’idea di bellezza indipendente, unica, autentica. L’amore è stato il filo rosso della sua carriera: da Io e Annie di Woody Allen a Ruth & Alex, l’attrice ha sempre interpretato donne forti, curiose, appassionate, amanti della vita prima ancora che di un uomo, ma sempre innamorate. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
"Facevo film per un solo spettatore: Diane Keaton". Con queste parole, Woody Allen ha voluto rendere omaggio all'attrice scomparsa sabato scorso all'età di 79 anni. Un tributo intenso, intimo e profondamente personale, affidato a un lungo articolo. - facebook.com Vai su Facebook
L'addio a #DianeKeaton. La scomparsa dell'attrice ha scosso profondamente il mondo di #Hollywood. Tanti i tributi e i ricordi da parte dei suoi colleghi e amici Vai su X
Morta l’attrice Diane Keaton, aveva 79 anni - Lo riferisce il sito americano People, secondo cui l’attrice è deceduta in California per cause ancora al momento non note. Si legge su ilsole24ore.com
È morta Diane Keaton, la celebre star e musa di Woody Allen. Aveva 79 anni - Lo riferisce il sito americano People, secondo cui l'attrice è deceduta in California ma non si conoscono ancora le cau ... msn.com scrive