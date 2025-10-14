L' attrice Naomi Watts riceve una stella sulla Walk of Fame a Hollywood

Los Angeles, 14 ott. (askanews) - L'attrice britannica Naomi Watts, che ha recitato in "Mulholland Drive", "King Kong" e "Birdman", ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Rende omaggio al compianto regista David Lynch, dicendo: "Ha tirato fuori il meglio di me, e ha visto in me cose che non avevo mai visto prima". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'attrice Naomi Watts riceve una stella sulla Walk of Fame a Hollywood

Scopri altri approfondimenti

Omaggio a Naomi Watts, 57 anni oggi, attrice britannica con una ricca filmografia che spazia tra molti generi diversi, il nostro omaggio va al famoso e apprezzato The Ring di Gore Verbinski, compreso il seguito del 2005, menzione anche per Down - Discesa i - facebook.com Vai su Facebook

L'attrice Naomi Watts riceve una stella sulla Walk of Fame a Hollywood - L'attrice britannica Naomi Watts, che ha recitato in "Mulholland Drive", "King Kong" e "Birdman", ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Lo riporta libero.it

Cinema, Naomi Watts riceve la stella a Hollywood: omaggi a Kidman e Lynch - (LaPresse) Naomi Watts ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, celebrando la sua carriera e ringraziando le persone che ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Naomi Watts ricorda commossa David Lynch - Ricevendo la sua stella sulla walk of fame, Naomi Watts ha ricordato commossa David Lynch ... lascimmiapensa.com scrive