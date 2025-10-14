L' attrice Naomi Watts riceve una stella sulla Walk of Fame a Hollywood

Los Angeles, 14 ott. (askanews) - L'attrice britannica Naomi Watts, che ha recitato in "Mulholland Drive", "King Kong" e "Birdman", ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Rende omaggio al compianto regista David Lynch, dicendo: "Ha tirato fuori il meglio di me, e ha visto in me cose che non avevo mai visto prima". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

