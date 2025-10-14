L’Atletico Ascoli ora è ripartito | | Serve continuità

L’ Atletico Ascoli si gode la netta vittoria sul Castelfidardo, la terza in una settimana considerando il match vinto a Foligno in Coppa Italia e finalmente torna ad occupare una posizione di classifica più serena. Il successo contro i fidardensi alla fine, costa la panchina a mister Stefano Cuccù, con la sua squadra sempre più ultima in graduatoria. Il 6-1 finale, in effetti, è stato troppo pesante per non provocare conseguenze drastiche. Una gara che ha visto l’Atletico Ascoli padrone assoluto del campo tanto che dopo mezz’ora aveva già realizzato quattro reti e pure il gol della bandiera dei padroni di casa alla fine ha portato la firma di un bianconero, l’ex Atletico Angelo Traini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

