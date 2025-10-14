Latitante ricercato per omicidio arrestato a Brescia così è stato catturato su un treno diretto a Milano

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato alla stazione di Brescia un cittadino pakistano ricercato per omicidio: fermato dalla Polizia grazie a una Red Notice Interpol. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

latitante ricercato per omicidio arrestato a brescia cos236 232 stato catturato su un treno diretto a milano

© Notizie.virgilio.it - Latitante ricercato per omicidio arrestato a Brescia, così è stato catturato su un treno diretto a Milano

News recenti che potrebbero piacerti

latitante ricercato omicidio arrestatoLatitante ricercato per omicidio arrestato a Brescia, così è stato catturato su un treno diretto a Milano - Arrestato alla stazione di Brescia un cittadino pakistano ricercato per omicidio: fermato dalla Polizia grazie a una Red Notice Interpol. Riporta virgilio.it

latitante ricercato omicidio arrestatoBrescia, arrestato in stazione latitante pakistano ricercato per omicidio - Secondo gli investigatori, era intenzionato a raggiungere la Spagna ... Come scrive msn.com

Arrestato a Brescia latitante pakistano ricercato per omicidio - E' acuusato di avere ucciso un complice, freddato durante uno scontro a fuoco ad un posto di blocco in Paki ... Segnala quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Latitante Ricercato Omicidio Arrestato