Latitante ricercato per omicidio arrestato a Brescia così è stato catturato su un treno diretto a Milano
Arrestato alla stazione di Brescia un cittadino pakistano ricercato per omicidio: fermato dalla Polizia grazie a una Red Notice Interpol. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
