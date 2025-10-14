Latina passo indietro sulla differenziata? In commissione si discute del ritorno dei cassonetti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scorso 13 Ottobre, alla Commissione Ambiente del comune di Latina, è approdata la revisione del progetto di igiene urbana di ABC. I consiglieri PD Campagna e Majocchi esprimono forte preoccupazione: per loro, dopo oltre due anni di tensioni interne alla maggioranza, si tenta di chiudere in fretta un impianto che presenta numerose criticità, mentre la città resta sporca e senza risposte concrete. Cosa prevede la revisione. Il nuovo modello introduce tre canali di raccolta: 88 cassonetti “intelligenti” nel centro e in alcune aree oltre la circonvallazione;. cassonetti condominiali per gli stabili con più di quattro unità;. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
News Affiliate: Fitwalking for AIL – 2ª Edizione a Latina Domenica 28 settembre 2025 Ritrovo ore 9:00 – Via Tanaro, sede AIL Latina Partenza ore 10:00 Torna a Latina la camminata solidale a passo libero che unisce sport, salute e solidariet - facebook.com Vai su Facebook
Latina, marcia indietro sui rifiuti: addio ai mastelli quasi ovunque, torna il cassonetto - Latina verso un nuovo piano di raccolta rifiuti che prevede la sostituzione dei mastelli porta a porta con cassonetti stradali intelligenti ... ilcaffe.tv scrive