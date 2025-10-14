ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scorso 13 Ottobre, alla Commissione Ambiente del comune di Latina, è approdata la revisione del progetto di igiene urbana di ABC. I consiglieri PD Campagna e Majocchi esprimono forte preoccupazione: per loro, dopo oltre due anni di tensioni interne alla maggioranza, si tenta di chiudere in fretta un impianto che presenta numerose criticità, mentre la città resta sporca e senza risposte concrete. Cosa prevede la revisione. Il nuovo modello introduce tre canali di raccolta: 88 cassonetti “intelligenti” nel centro e in alcune aree oltre la circonvallazione;. cassonetti condominiali per gli stabili con più di quattro unità;. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Latina, passo indietro sulla differenziata? In commissione si discute del ritorno dei cassonetti