L’Atalanta ritrova Scamacca | torna a lavorare in gruppo dopo un mese e mezzo
Zingonia. Dopo un mese e mezzo a fare i conti con l’infiammazione al ginocchio e conseguente recupero, Gianluca Scamacca è finalmente tornato a lavorare in gruppo. Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di break, l’Atalanta ha ritrovato il suo numero 9, a pieno regime a disposizione di mister Ivan Juric e del suo staff. Il classe 1999 si era fermato dopo il match con il Parma del 30 agosto: un rientro gestito con terapie e poi tanto lavoro individuale in campo, con sessioni con la palla nel gruppetto di chi stava recuperando da infortuni o di scarico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
