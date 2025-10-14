L’assessore Picca visita il canile di Valle Grande | incontro speciale con Bobby

Fiumicino, 14 ottobre 2025 – “Nella mattinata di oggi ho effettuato una visita presso il canile di Valle Grande che ospit a cani e gatti recuperati sul territorio comunale di Fiumicino, per verificare lo stato di benessere degli animali – dichiara l’assessore ai Diritti per gli Animali, Monica Picca. – Abbiamo riscontrato un ambiente salubre, curato e ben mantenuto, in cui gli animali sono seguiti con attenzione e competenza da educatori cinofili e volontari. Tra gli ospiti del canile – ha aggiunto Picca – Per quanto riguarda i gatti, è stata appurata la piena idoneità degli ambienti dedicati, con aree verdi esterne ben attrezzate, dotate di cucce, giochi e zone d’ombra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it