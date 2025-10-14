L’Ascoli è un rullo compressore Questi numeri sono impressionanti
L’Ascoli è un rullo compressore. Ancora una volta i bianconeri di Tomei hanno prodotto numeri impressionanti e siamo soltanto alla nona giornata d’andata. Ad oggi il Picchio, seppur si trovi ad un punto di ritardo dal duo di testa Arezzo-Ravenna, continua a impressionare. Circa il 70% di possesso palla inflitto ad un avversario di nuovo completamente annullato in campo. Una quantità industriale di tiri in porta e di pericoli creati in area avversaria. Tanti i profili del reparto d’attacco capaci di lasciare il timbro. A rafforzare la candidatura di questo Ascoli è la differenza gol fatta registrare, attualmente la migliore in Italia tra serie A, B e i tre gironi di C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
