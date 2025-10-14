L’arte di essere streghe e femministe

di Luca Scarlini La mia passione per le streghe è iniziata con un film a Sesto Fiorentino nel 1971, in un cinema di quarta visione, Pomi d’ottone e manici di scopa, con la strepitosa Angela Lansbury, che studiava fattuccheria per salvare l’Inghilterra dall’attacco tedesco. L’eccentrica dama inglese, determinatissima nei suoi studi di magia, era stata inventata dalla penna di una grande scrittrice, Mary Norton, che frequentava non poco i territori della notte. Era quella l’epoca in cui mia madre andava in manifestazione per il divorzio, e tutte le signore, trasformate in portavoci di un’altra dimensione, urlavano: “Tremate, tremate, le streghe son tornate”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

