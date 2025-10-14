L’arte come esperienza dei sensi | alla Podesteria Bergomi di Gazzola la mostra Flusso Divino

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre alla Podesteria Bergomi di Gazzola prende vita il primo format italiano che unisce arte, profumo, benessere e gusto in un’esperienza sensoriale unica. Con la mostra personale di Daniele Fortuna, artista internazionale e piacentino d’adozione.Un nuovo linguaggio dell’arte nasce a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

