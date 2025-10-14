L' Arma dei Carabinieri ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell' esplosione nel Veronese – Il video

Open.online | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Marco, Valerio, Davide: tre vite spezzate nell’adempimento del dovere. In questo momento di profondo dolore, la famiglia dell’Arma si stringe attorno ai loro cari, così come a tutti i feriti, ai quali va l’augurio di una pronta guarigione", il messaggio sui social dell'Arma dei Carabinieri per i tre morti nel Veronese a causa di un'esplosione provocata da tre occupanti abusivi di una cascina. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

arma carabinieri ricorda minutoL'Arma dei Carabinieri ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell'esplosione nel Veronese - In questo momento di profondo dolore, la famiglia dell’Arma si stringe attorno ai loro cari, così come a tutti i feriti, ai qual ... ilgiornale.it scrive

arma carabinieri ricorda minutoL'Arma dei Carabinieri ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell'esplosione nel Veronese – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Marco, Valerio, Davide: tre vite spezzate nell’adempimento del dovere. Segnala msn.com

arma carabinieri ricorda minutoCarabinieri, il dolore dell’Arma per Marco, Valerio e Davide: “Tre vite spezzate nell’adempimento del dovere” (VIDEO) - Una famiglia con precedenti per minacce e bombole di gas ha provocato la deflagrazione. Da giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Arma Carabinieri Ricorda Minuto